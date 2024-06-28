شاهد.. "حديقة الشلال" بالباحة وجهة سياحية متكاملة تجذب الزوَّار بتصميمها الفريد ومرافقها المتنوعة

تقع حديقة الشلال أسفل غابة خيرة، بمساحة إجمالية تقدر بـ22.000 متر مربع، وتحتوي على مجرى مائي، ينتهي بشلال مائي وبحيرة مائية، و7.000 متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب 9 جلسات خاصة.
"سبق" تجولت اليوم في الحديقة، التي بدأت بمواقف مركبات بمساحات كافية، رُوعي فيها مواقف أصحاب الهمم، وتضم منطقة للألعاب على مساحة 900 متر مربع، ومواقف للسيارات، تتسع لـ50 سيارة في الوقت نفسه، ودورات للمياه.
ويشهد الموقع كثافة من الزوار نظرًا لوجوده في موقع سهل الوصول، بعيدًا عن الزحام.. كما تتوافر بالحديقة ممشى ومجارٍ مائية، صُممت بأشكال جميلة، تشق الحديقة إلى قسمين؛ بما يساهم في توزيع صوت المياه الجارية في تناغم صوتي جميل، يستمتع به الحضور.
كما تشمل الحديقة مطلاً لمشاهدة الشلال الذي يتخلل الحديقة، وينتهي ببحيرة في أسفله. ويجري حاليًا إعداد سد للاستفادة من هذه المياه مستقبلاً.