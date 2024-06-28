شاهد.. "حديقة الشلال" بالباحة وجهة سياحية متكاملة تجذب الزوَّار بتصميمها الفريد ومرافقها المتنوعة

"سبق" تجولت اليوم في الحديقة، التي بدأت بمواقف مركبات بمساحات كافية، رُوعي فيها مواقف أصحاب الهمم، وتضم منطقة للألعاب على مساحة 900 متر مربع، ومواقف للسيارات، تتسع لـ50 سيارة في الوقت نفسه، ودورات للمياه.