وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 45 ألف "شهادة منشأ" في شهر أكتوبر 2025

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.