"الأشرفي": "ملتقى نيجيريا لتعظيم الحرمين" يناقش جهود المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين

وأضاف الشيخ طاهر أشرفي: "لا شك بأن المملكة العربية السعودية أصبحت في هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ دولةً عظمى مختلفة تمامًا بكل ما تعنيه الكلمة في الشكل والمضمون، وأصبحت في مقدمة دول العالم الأكثر تأثيرًا، وهي اليوم تعتبر دولة سيادية صاحبة قرار ولديها رؤية مستقبلية للتطوير والتنمية والبناء والازدهار، وأصبحت تمتلك قوة سياسية واقتصادية وعنصرية وقدرة علمية وعملية فريدة من نوعها، ومثالًا يحتذى عالي المستوى، وتمتلك قدرات وخبرات ومواهب وإمكانيات وقدرات متعددة للتعامل مع التحديات ومواجهة الصعوبات بأشكالها وأنواعها، وأصبحت المملكة اليوم دولة عظيمة مهمة صانعة قرار تختلف عن غيرها من دول العالم، ولها وضعها الخاص جدًّا، وخصوصية تعزز مكانتها وأهميتها التي بلغت أعلى المراتب، وغدت في مقدمة صفوف دول العالم الأكثر والأقوى والأسرع تطورًا ونموًّا ونهضة في جميع المجالات".