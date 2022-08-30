"الماجدية ريزدنس" تنهي اتفاقيات لتحويل "الماجدية فيلج" إلى مجتمع متكامل

وفي مزايا إضافية لسكان "الماجدية فيلج" أعلنت "الماجدية ريزدنس" تقديمها خدمات ما بعد البيع مجاناً لمدة 5 سنوات وتشمل سداد فاتورة المياه، وسداد عداد الكهرباء العام، وصيانة المصاعد والممرات العامة ونظافتها، ومتابعة نظافة الحدائق، والخزانات ومكائن الضخ مع ضمانات تصل إلى 25 عاماً على الإنشاءات.