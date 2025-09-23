محافظ ينبع: اليوم الوطني يجسد ذكرى مجيدة انتقل فيها الوطن من التفرق والخوف إلى الوحدة والأمن

وأشار السحيمي إلى أن اليوم الوطني يجسد ذكرى مجيدة انتقل فيها الوطن من التفرق والخوف إلى الوحدة والأمن، ومن الفقر والحاجة إلى الرفاهية ورغد العيش، مبينًا أن المملكة اليوم تعيش عصرًا زاهرًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين، حيث يواصل الوطن خطواته الطموحة نحو التنمية الشاملة محققًا إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والدولي في وقت وجيز.