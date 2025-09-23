محافظ ينبع: اليوم الوطني يجسد ذكرى مجيدة انتقل فيها الوطن من التفرق والخوف إلى الوحدة والأمن

رفع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الوطن نستحضر فيها ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومعه رجاله المخلصون، حتى أرسى دعائم هذا الكيان الشامخ تحت راية التوحيد: "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وأشار السحيمي إلى أن اليوم الوطني يجسد ذكرى مجيدة انتقل فيها الوطن من التفرق والخوف إلى الوحدة والأمن، ومن الفقر والحاجة إلى الرفاهية ورغد العيش، مبينًا أن المملكة اليوم تعيش عصرًا زاهرًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين، حيث يواصل الوطن خطواته الطموحة نحو التنمية الشاملة محققًا إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والدولي في وقت وجيز.
وأضاف: "يشرفني في هذه المناسبة المباركة أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – وإلى الشعب السعودي الكريم كافة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادتنا الحكيمة".
من جانبه، أكد وكيل محافظة ينبع سالم بن عويض السناني أن اليوم الوطني مناسبة خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه، نستحضر فيها أمجاد توحيد هذه البلاد المباركة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصين الذين أرسوا دعائم هذا الكيان الشامخ.
وأضاف السناني: "ما ننعم به اليوم من أمن وأمان ورخاء وازدهار في شتى المجالات إنما هو ثمرة الدعم والرعاية الكريمة من لدن قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين سخّرا الإمكانات لتعزيز مكانة المملكة وريادتها بين الأمم".
ورفع السناني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإلى أمير منطقة المدينة المنورة – حفظهم الله جميعًا – وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار.
كما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع سابقًا مراد بن علي صغير العروي أن مناسبة اليوم الوطني تمثل ذكرى خالدة وعزيزة على قلوب أبناء الوطن، لما تجسده من معانٍ راسخة في الوحدة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس – طيب الله ثراه – ورسخها من بعده أبناؤه البررة على أسس العدل والحرية والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد.
وأشار العروي إلى أن المتابع لمسيرة المملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس – طيب الله ثراه – وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يلحظ بجلاء تسارع وتيرة التطور في مختلف المجالات، مضيفًا أن ما تحقق في هذا العهد الزاهر من منجزات تاريخية يؤكد عمق الرؤية ووضوح التوجه نحو ترسيخ بناء الدولة وتعزيز أسس نموها وازدهارها من خلال الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية والإمكانات المادية، وفق رؤية المملكة 2030 التي رسمت ملامح مستقبل واعد.
وبيّن العروي أن هذه المنجزات لم تكن وليدة صدفة، بل جاءت ثمرة جهود متواصلة عبر عقود تجاوزت خلالها المملكة العديد من التحديات حتى أصبحت تجربتها الفريدة في الوحدة والبناء مضرب مثلٍ يُحتذى به على مستوى العالم، مضيفًا أن المملكة اليوم تتبوأ مكانة رفيعة في الاقتصاد الدولي وتؤدي دورًا قياديًا بارزًا في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، فيما يظل الاستثمار في الإنسان السعودي وتنمية موارده أعظم إنجازاتها وأهم مكتسباتها.
ورفع العروي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – وإلى الشعب السعودي الكريم كافة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.