"النزاعات" ونقص "المسوغات" يُطيلان أمد توزيع "التركات" ويُرهقان القضاء

وأضافت "المرزوق": لا يدخل في حصر الإرث، من إعانات الدولة أو قروضها من الصناديق بأنواعها، عقارية أو زراعية، إلا بعد إعفاء المورِّث منها، سواء بالسداد أو التنازل عنه، ولا يدخل في الإرث الديون التي في ذمة الغير للمورِّث إلا بعد تحصيلها، ويلزم كذلك أن تكون جميع الصكوك العقارية داخلة في النظام الشامل.