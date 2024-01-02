أمانة "اللجان الزكوية" تنشر قرارات اللجان الاستئنافية من اليوم التالي لصدور القرار

يأتي ذلك من خلال تسريع عمليات توثيق القرارات القضائية النهائية وتحليلها بشكل يومي بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لعمليات نشر القرارات القضائية، حيث نشرت ما يزيد على 9000 قرار فوري عبر موقعها الإلكتروني، فيما أتاحت الوصول السريع إليها من خلال توفير أدوات بحث تمكّن المتعاملين وشركاء الأعمال والمهتمين من الوصول السريع للقرارات.