وفقاً لتقارير الأرصاد.. "تعليم الدواسر" يعلن تعليق الدراسة الحضورية غداً

وتفصيلاً، قالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد (منصة مدرستي) وذلك ليوم غد الأربعاء الموافق: ١٤٤٤/١١/٤هـ".