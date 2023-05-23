محليات

وفقاً لتقارير الأرصاد.. "تعليم الدواسر" يعلن تعليق الدراسة الحضورية غداً

تقرر تحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي" حفاظاً على سلامة الجميع
وفقاً لتقارير الأرصاد.. "تعليم الدواسر" يعلن تعليق الدراسة الحضورية غداً
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سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأربعاء الموافق 4 ذو القعدة، وفقاً للتقارير الواردة من الأرصاد، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتفصيلاً، قالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد (منصة مدرستي) وذلك ليوم غد الأربعاء الموافق: ١٤٤٤/١١/٤هـ".

منصة مدرستي
تعليم وادي الدواسر
تعليق الدراسة الحضورية

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