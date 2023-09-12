الأمير سعود بن طلال يفتتح فندق بيريرا الأحساء

ومن جهته أكد العضو المنتدب للشركة المشغلة للفنادق الأستاذ خالد الخليوي بأن افتتاح الفندق سيدعم محافظة الأحساء على خارطة الوجهات السياحية المهمة، فضلاً عن الإسهام في عملية التنمية السياحية الداخلية، واستقطاب الزوار من الأسواق السياحية الإقليمية والدولية، كما ثمن افتتاح سمو محافظ الأحساء للفندق، وهو شرف كبير للمجموعة مقدماً شكره لسموّه على الزيارة والتعرف على خدماته ومميزاته ومستوى الرفاهية الذي سيقدم لضيوف الأحساء، يأتي ذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وصولاً إلى استقبال 100 مليون زيارة بحلول 2030 بحيث يسهم قطاع السياحة بما يعادل 10% من الناتج الإجمالي المحلي وتوفير مليون وظيفة جديدة.