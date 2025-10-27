لتخفيف آلام الأمراض الخطيرة.. "الصحة العالمية" تتبنى قرارًا تاريخيًا لدعم الرعاية التلطيفية في شرق المتوسط

وقد سلطت الدكتورة لمياء محمود، المستشارة الإقليمية للوقاية من الأمراض غير السارية، الضوء على أن 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء الإقليم بحاجة إلى الرعاية التلطيفية سنويًا، إلا أن أقل من 1% منهم يحصلون على هذه الرعاية. وبيّنت أن الأزمات الإنسانية وعدم توفر الأدوية الأساسية والتصوُّر الخاطئ عن الرعاية التلطيفية هي من بين الأسباب الرئيسية لهذه الفجوة.