الجامعة السعودية الإلكترونية توفر تجربة النسخة المحدثة من بلاك بورد ليرن "ألترا"

وتعـد هذه النسخة الأحدث، حيث تقدم تجربة تعلم مميزة وتتيح إمكانية أكبر لتفاعل المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس، كما تتميز بسهولة الاستخدام وتقديم المحتوى التعليمي بشكل أكثر عصرية مقارنة بالنسخة الحالية، التي تُسهم في تحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي وتتيح لأعضاء هيئة التدريس متابعة العملية التعليمية وتقييم الطلبة وتقديم التغذية الراجعة عن طريق أدوات تعلم متطورة ومتقدمة.