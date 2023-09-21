أمير جازان يدشن مبنى أمانة المنطقة الجديد ومركز الخدمات الشامل "إتمام"

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مبنى أمانة منطقة جازان الجديد ومركز الخدمات الشامل بالمنطقة "إتمام" الواقع ضمن مبنى الأمانة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتجوّل الأمير داخل إدارات الأمانة وأقسام مركز "إتمام" الذي عملت الوزارة على إنشائه بالتعاون مع أمانة المنطقة، ليكون مقرًّا لمقدمي الخدمات وطالبيها من قطاع الأعمال والأفراد والمطورين العقاريين، والشركات الخدمية ومالكي الأراضي البيضاء.
كما استمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لشرح عن المركز الذي يعمل على مراقبة وإدارة خدمات المدينة بطريقة فاعلة ومركزية، ويدعم متخذي القرار على مستوى البلديات وعلى المستوى الوطني، ويمكّن ويعزز الاقتصاد القائم على البيانات وتحليلها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجال خدمات البلدية والتنقل والأمن المجتمعي؛ حيث يشمل المركزُ صالاتٍ لخدمة العملاء وخدمة النخبة وخدمات التطوير، ووحدة اعتماد المخططات، وقاعة اجتماعات، وصالة ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الخدمات المرخصين.
وألقى أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، كلمة خلال حفل التدشين، استعرض خلالها مشاركة أمانة المنطقة مؤخرًا في معرض "سيتي سكيب" العالمي، بعرض الميزات النسبية للمنطقة، وعرض 22 فرصة استثمارية نوعية؛ مشيرًا إلى مساهمة الأمانة في تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري عبر كافة محاورها، والعمل على تعزيز الجاذبية البصرية وأنسنة المدن.
وأكد المهندس "الغزواني" استمرارية جهود التطوير بالأمانة من خلال توقيع عقود مشاريع تنموية بمبلغ جاوز الـ800 مليون ريال، منها مشروع النقل العام في حاضرة جازان، كما يجري العمل على إبرام عقود مشاريع بمبلغ يتجاوز ملياري ريال منها مشروع ربط المدينة بالضاحية والمطار الدولي، وتنفيذ جسرين في تقاطعي الكربوس ومحلية، ومشاريع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول على مستوى المنطقة، إلى جانب توقيع عقود مشاريع استثمارية خلال الثلاثة أرباع من العام الحالي 2023م، بمبلغ يقارب 600 مليون ريال.
عقب ذلك، دشّن سمو أمير منطقة جازان، إلكترونيًّا مبنى الأمانة ومركز "إتمام"؛ فيما شهد سموه ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع اتفاقيات تعاون بين أمانة منطقة جازان وعدد من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات عبر مبادرات مجتمعية تنموية لإنشاء وتحسين عدد من الحدائق والميادين، ثم سلم سمو أمير منطقة جازان 100 وحدة سكنية لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
وفي ختام الحفل، كرّم سموه أعضاء اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوهات البصرية، وكذلك أمين منطقة جازان السابق نايف بن مناحي بن سعيدان.