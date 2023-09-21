أمير جازان يدشن مبنى أمانة المنطقة الجديد ومركز الخدمات الشامل "إتمام"

كما استمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لشرح عن المركز الذي يعمل على مراقبة وإدارة خدمات المدينة بطريقة فاعلة ومركزية، ويدعم متخذي القرار على مستوى البلديات وعلى المستوى الوطني، ويمكّن ويعزز الاقتصاد القائم على البيانات وتحليلها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجال خدمات البلدية والتنقل والأمن المجتمعي؛ حيث يشمل المركزُ صالاتٍ لخدمة العملاء وخدمة النخبة وخدمات التطوير، ووحدة اعتماد المخططات، وقاعة اجتماعات، وصالة ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الخدمات المرخصين.