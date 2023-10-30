"التدريب التقني": أكثر من عشرة آلاف شاب وفتاة أسهموا في أعمالٍ تطوعية

وأضاف الدكتور الزنيدي؛ أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، منذ مطلع العام الجاري حتى الآن وفّرت أكثر من 2720 فرصة تطوعية، نفّذها نحو 10800 متطوع ومتطوعة من المتدربين بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وبساعات تطوعية تجاوز عددها 251 ألف ساعة، لتكون جزءاً من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030م.