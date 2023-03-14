انطلاق أعمال "ملتقى السياحة السعودي" بمشاركة 350 علامة تجارية

انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض أعمال النسخة الأولى من "ملتقى السياحة السعودي" تحت رعاية منظومة السياحة السعودية، وبمشاركة 350 علامة تجارية، يمثلون نخبة شركاء منظومة السياحة السعودية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويهدف الملتقى إلى الإسهام في نمو واستدامة القطاع السياحي الوطني، وإنشاء نقطة التقاء رئيسية، وتوفير فرص التواصل المباشر، وتبادُل المعلومات، إضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في قطاعَي السفر والسياحة.. كما سيسهم في الترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الزوار من داخل السعودية وخارجها، فضلاً عن تعزيز استقطاب السياح الإقليميين والدوليين للوجهات الوطنية؛ لتجربة الحفاوة السعودية، وتراثها الأصيل، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المذهلة التي تمتد من مرتفعات أبها إلى شواطئ البحر الأحمر حتى الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي.
وألقى فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، كلمة بهذه المناسبة، رحَّب فيها بشركاء منظومة السياحة السعودية كافة، وسلط الضوء على ما حققته السياحة السعودية من قفزات هائلة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتكامل أدوار وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي.. مشددًا على أهمية هذا الملتقى، ومطالبًا الشركاء من القطاع السياحي بالتعاون مع الوجهات السياحية والهيئات الملكية، والاستفادة القصوى من منصتَي "روح السعودية" و"نسك"، اللتين تديرهما الهيئة السعودية للسياحة، وما تقدمانه من تسويق لمنتجاتهم على المستويَين المحلي والدولي، والحرص على معرفة متطلبات المستهلك، وبناء الشراكات وتبادل المعلومات والرؤى والأفكار؛ لتطوير المنتجات التي تلبي رغبات الزوار، وتؤثر بشكل مباشر على تطور ودفع عجلة نمو الأعمال.
ودعا في كلمته المشاركين إلى استبدال الضيافة السعودية بـ"الحفاوة السعودية"؛ لما للمملكة من ثقافة الاحتفاء بالضيف، تفوق مفاهيم الضيافة التقليدية، وتتعداها لتشمل الرعاية والاهتمام والكرم.
وانطلقت على هامش الملتقى سلسلة ندوات وجلسات حوار ثرية، شارك من خلالها نخبة من الخبراء والقياديين والمسؤولين لمناقشة عدد من المواضيع الحيوية، مثل: السياحة السعودية بين الأمس واليوم، ومستقبل السعوديين في السياحة، وعسير وجهة سياحية مستدامة، والمنتجات السياحية في القطاع الخاص، إضافة إلى السياحة السعودية بالأرقام.