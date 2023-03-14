انطلاق أعمال "ملتقى السياحة السعودي" بمشاركة 350 علامة تجارية

وألقى فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، كلمة بهذه المناسبة، رحَّب فيها بشركاء منظومة السياحة السعودية كافة، وسلط الضوء على ما حققته السياحة السعودية من قفزات هائلة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتكامل أدوار وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي.. مشددًا على أهمية هذا الملتقى، ومطالبًا الشركاء من القطاع السياحي بالتعاون مع الوجهات السياحية والهيئات الملكية، والاستفادة القصوى من منصتَي "روح السعودية" و"نسك"، اللتين تديرهما الهيئة السعودية للسياحة، وما تقدمانه من تسويق لمنتجاتهم على المستويَين المحلي والدولي، والحرص على معرفة متطلبات المستهلك، وبناء الشراكات وتبادل المعلومات والرؤى والأفكار؛ لتطوير المنتجات التي تلبي رغبات الزوار، وتؤثر بشكل مباشر على تطور ودفع عجلة نمو الأعمال.