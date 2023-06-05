وزير الرياضة يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "يعد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تأكيدًا جديدًا على الدعم الكبير من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وما يوليانه من عناية واهتمام بالقطاع الرياضي، منحه المزيد من التميز والنجاح، والذي تجسد في العديد من الاستضافات الدولية العالمية، إلى جانب الارتفاع الكبير في مستوى المنافسات الرياضية السعودية، والتي باتت محط أنظار العالم".