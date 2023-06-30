منوهاً بتوظيف الذكاء الاصطناعي.. نائب المفتي يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج 1444هــ

وقال نائب المفتي في تصريح صحفي، تزامنًا مع انتهاء موسم الحج وتحقيق نجاح لأعماله إن النجاح الذي تحقق في موسم الحج يأتي امتدادًا لما تحقق عبر مسيرة هذه الدولة المباركة، وتجسيدًا لحجم الدعم الذي تبذله القيادة الرشيدة لكل ما يساهم في التيسير على ضيوف الرحمن، كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.