إحباط تهريب 880 كجم قات في جازان.. ومنع ترويج "حشيش" و"أمفيتامين" بالقصيم

نفذت الجهات الأمنية عمليتين أسفرتا عن منع تهريب القات في جازان، وإحباط ترويج الحشيش والأمفيتامين والأقراص المحظورة في القصيم.
تفصيلًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (880) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة القصيم على مواطن؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين و(1.195) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.