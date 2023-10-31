تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن.. فعالية توعوية بالرياض حول "الحزام الناري" وطرق الوقاية

وبيّن الدكتور أشرف أمير، نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، أن مرض الحزام الناري هو عدوى فيروسية تُسبب طفحًا جلديًّا مؤلمًا، يمكن أن يصيب أي مكان من الجسم، وهو يظهر عادةً على شكل خط واحد من البثور يغطي الجانب الأيسر أو الأيمن من الجذع.