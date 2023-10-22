أب وأبناؤه يبيعون ثاني أغلى صقر في النسخة الرابعة لمزاد "نادي الصقور السعودي"

حفلت الليلة الحادية عشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم، ببيع ثاني أغلى صقر في النسخة الرابعة للمزاد.
والصقر هو شاهين فرخ، طرح الحماد شمال المملكة، واشترك في طرحه أب وأبناؤه الستة، وبدأت المزايدة عليه بـ 80 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 141 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر في النسخة الحالية بعد صقر العويقيلة (شاهين قرناس)، الذي بيع بربع مليون ريال.
ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ كما يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، وتستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه في كل منطقة.
وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.