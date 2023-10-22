أب وأبناؤه يبيعون ثاني أغلى صقر في النسخة الرابعة لمزاد "نادي الصقور السعودي"

والصقر هو شاهين فرخ، طرح الحماد شمال المملكة، واشترك في طرحه أب وأبناؤه الستة، وبدأت المزايدة عليه بـ 80 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 141 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر في النسخة الحالية بعد صقر العويقيلة (شاهين قرناس)، الذي بيع بربع مليون ريال.