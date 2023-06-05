"عزم النسر" يواصل مناوراته بمشاركة أفرع القوات السعودية ومجلس التعاون والولايات المتحدة

وضمن المراحل الرئيسة لتمرين "عزم النسر"، تنفّذ القوات المشاركة تمرين مركز القيادة في مركز الحرب الجوي بالظهران، الذي يتعامل فيه المشاركون مع العديد من الفرضيات والسيناريوهات المختلفة التي من الممكن أن تحدث على أرض الواقع.