لتأدية الصلوات بيسر وطمأنينة.. الحج توضح مجموعة من الإرشادات المتعلقة بقيام ليلة القدر

نشرت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الإرشادات المتعلقة بقيام ليلة القدر في المسجد الحرام والمسجد النبوي بيسر وطمأنينة، وذلك قبل دخول الحرمين وأثناء الصلاة وحتى الانتهاء من الصلاة.
وأكدت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر، على ضرورة إيقاف السيارات في المواقف المعتمدة، والالتزام بمسارات المشاة والدخول والخروج من الأبواب المخصصة.
وقالت: أثناء الصلاة يجب وضع الجوالات في الوضعية الصامتة وكذلك أجهزة التنبيه الأخرى، وترك التصوير والبث المباشر، وإخلاء المداخل والممرات والفواصل، مع ضرورة الانتباه إلى الأطفال وتقييد حركتهم.
وفي الختام دعت الوزارة إلى ضرورة تناول وجبة السحور في المواقع المهيأة لها، بعد الانتهاء من تأدية الصلوات.