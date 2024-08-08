عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. "خال": نسعى لأن تكون المملكة مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030

ويضيف "خال" قائلًا: "من الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا المجال، أن تكون مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، وقد بُنيت الأسس الجوهرية لهذا الهدف اليوم؛ حيث يتوجه المستثمرون والأندية إلى المملكة في هذا المجال الجديد والواعد، متفوّقة على غيرها من الدول التي تواجه تحديات في التنظيم، في وقتٍ تفوقت المملكة على غيرها وأخذت زمام الريادة في هذا المجال القادم وبقوة".