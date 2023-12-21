الإعلان عن نتائج مشاريع المسح الجيولوجي خلال مؤتمر التعدين الدولي الثالث

وستكشف الهيئةُ عن أبرز نتائج ومخرجات مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، ومشروع المسح الجيوكيميائي، والتي ستكون نتائجها متاحة في نفس التاريخ على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية "NGD"، والتطرُّق إلى تفاصيل ومراحل المسح الجيوفيزيائي الجوي التي بلغت "387002.59" كيلومتر مربع من مساحة الدرع العربي، بالإضافة إلى التاريخ الفعلي للانتهاء من أعمال المشروع.