ترقية (2104) أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

ورفع اللواء الودعاني شكره وجميع منسوبي حرس الحدود لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهاته ومتابعته لأعمال ومهام القطاع.