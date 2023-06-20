في التوسعة الثالثة.. رئاسة الحرمين تفتح معارضها بالمسجد الحرام لحج هذا العام

افتتحت وكالة شؤون المعارض والمتاحف برئاسة شؤون الحرمين معارضها في المسجد الحرام لموسم حج هذا العام 1444هـ في التوسعة السعودية الثالثة مقابل باب 100.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني: المعارض التي تستقبل الزوار يوميًا طيلة الموسم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً تهدف إلى إثراء التجربة الثقافية لرحلة الحاج، ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" وتحتوي على ثلاثة أركان مجهزة بالمقتنيات الأثرية من المسجد الحرام والمعلومات التاريخية التي تختص بماء زمزم المبارك، وكسوة الكعبة المشرفة، والرواق السعودي، والعديد من الأركان الرقمية والتفاعلية والافتراضية.
وأضاف: هناك معرض خاص بالجانب النسائي تحت مسمى إثراء وشرف في موسمه الثاني بالتعاون والتنسيق مع وكالة الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية تحت عنوان "إثراء القاصدين والقاصدات إثراء وتطلعات" يضم 10 أركان متنوعة ثقافية ومعرفية وإثرائية لحجاج بيت الله الحرام.
وأردف "الزهراني": الركن الأول من المعرض يختص بماء زمزم المبارك ورحلته طيلة العهد السعودي، ويحتوي على شاشة تلفزيونية لعرض فيلم (زمزم الماء المبارك) يحاكي ماء زمزم وما وصل إليه من تطور في مراحل تقديمه وسرعة وصوله لقاصدي بيت الله الحرام، كما يضم المعرض أيضًا خارطة تفصيلية تبين ارتفاع وعمق بئر زمزم وما يحتويه من تفاصيل، ويزدان المعرض بذكر إحصائيات وأرقام لحافظات المياه والكميات المستهلكة منها ويستعرض -أيضًا- أنواع الحوافظ لمياه زمزم منذ القدم.
وتابع: المعرض يضم أيضًا ركنًا آخر للكعبة المشرفة وكسوتها وبعض العينات المشابهة لكسوة الكعبة والمواد المستخدمة لغسيلها وتثبيتها وطرق نسج الكسوة يدويًا وباحترافية عالية ودقة فائقة ويتم عرض قطعة من كسوة الكعبة المشرفة وتتاح فيه الفرصة لزوار المعرض بالمشاركة في حياكة الكسوة مع شرح معلومات عنها من خلال ناسجيّ الكسوة وعرض جدارية توضح مراحل صناعة الكسوة وعرض فيلم مرئي عن كسوة الكعبة المشرفة، فيما يضم الركن الثالث المعرض الافتراضي لمقتنيات متحف عمارة الحرمين الإثرائي بتقنية الواقع الافتراضي وتقنية D3 لزائريه، وعرض التطبيقات الخاصة بالخدمات المقدمة من الرئاسة للزوار، وعرض معرض كسوة الكعبة، ومعرض زمزم بتقنية 360 رقميًا.