في التوسعة الثالثة.. رئاسة الحرمين تفتح معارضها بالمسجد الحرام لحج هذا العام

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني: المعارض التي تستقبل الزوار يوميًا طيلة الموسم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً تهدف إلى إثراء التجربة الثقافية لرحلة الحاج، ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" وتحتوي على ثلاثة أركان مجهزة بالمقتنيات الأثرية من المسجد الحرام والمعلومات التاريخية التي تختص بماء زمزم المبارك، وكسوة الكعبة المشرفة، والرواق السعودي، والعديد من الأركان الرقمية والتفاعلية والافتراضية.