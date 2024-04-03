جاهزة للحالات الطارئة.. "الجوازات" تعلن مواعيد العمل في إجازة عيد الفطر

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، حتى نهاية دوام يوم الإثنين بتاريخ 1445/9/29هـ، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة من الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 حتى نهاية دوام يوم الأحد 1445/9/28هـ.