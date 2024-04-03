أمير القصيم يوجّه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر

ولفت الأميرُ فيصل بن مشعل النظرَ إلى استمرارية التواصل عبر تطبيق "صوت المواطن" الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة، مؤكّدًا أن هذه الأعمال تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، أيدها الله، التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.