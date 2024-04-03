محليات

أمير القصيم يوجّه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر

أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

وجّه الأميرُ الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها، والقطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة، باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدّد على أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ حرصًا منه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم، ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد.

ولفت الأميرُ فيصل بن مشعل النظرَ إلى استمرارية التواصل عبر تطبيق "صوت المواطن" الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة، مؤكّدًا أن هذه الأعمال تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، أيدها الله، التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.

أمير منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
إجازة عيد الفطر

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