وزارة الحج والعمرة تُطلق تحدي "إعاشة ثون" لتعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة, بمقرها الرئيس في مكة المكرمة أمس، تحدي "إعاشة ثون"، ضمن لقاء صُنّاع الإبداع السنوي، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة الإعاشة، وتحفيز الابتكار في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, وذلك برعاية نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط, وحضور وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، وعدد من المسؤولين والشركاء.