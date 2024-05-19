مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي

تمكّن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى دله النخيل بالرياض، بقيادة الدكتور عادل بن عبدالرحمن الأحيدب، من إنهاء معاناة شاب في العشرينيات من عمره، كان يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي.
وقد لجأ المريض العشريني إلى مستشفى دله النخيل، وذلك بعد أن فشل في إيجاد علاج ينهي معاناته، حيث سبق للمريض أن خضع لإجراء عملية جراحية، لتثبيت خلع الكتف، في وقت سابق، عن طريق جراح في إحدى المستشفيات، لكن الكتف أصبح يخلع بشكل متكرر، حتى أثناء نوم المريض، الأمر الذي أثر سلبيا، على أنشطته اليومية، وجودة نومه، بجانب عدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية.
وأوضح الدكتور عادل بن عبدالرحمن الأحيدب، قائلا:"عقب مراجعة المريض لمستشفى دله النخيل، تم إجراء الفحص السريري الدقيق له، وعمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وبعد دراسة حالة المريض، تم عمل تثبيت للمفصل عن طريق عملية لاترجيه( Laterjet procedure) والتي تعتمد على التطعيم العظمي للتجويف الحقاني لمفصل الكتف، وأيضا خلال العملية تم تثبيت المفصل الأخرومي الترقوي عن طريق إرجاع المفصل لمكانه، وتثبيته بنوع خاص من الشرائح الطبية".
وأشار الدكتور عادل الأحيدب، إلى أن العملية قد تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث بدأ المريض بالتأهيل الخاص لمفصل الكتف، والعودة التدريجية لممارسة حياته الطبيعية، وذلك دون أي ألم، أو شعور بخلع الكتف، مرة أخرى، مؤكدا على أن مثل هذه العمليات الجراحية تتطلب خبرات واسعة، وإجراء دقيق، وهذا ما يتوفر لدى مستشفى دله النخيل.
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