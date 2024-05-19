مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي

وقد لجأ المريض العشريني إلى مستشفى دله النخيل، وذلك بعد أن فشل في إيجاد علاج ينهي معاناته، حيث سبق للمريض أن خضع لإجراء عملية جراحية، لتثبيت خلع الكتف، في وقت سابق، عن طريق جراح في إحدى المستشفيات، لكن الكتف أصبح يخلع بشكل متكرر، حتى أثناء نوم المريض، الأمر الذي أثر سلبيا، على أنشطته اليومية، وجودة نومه، بجانب عدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية.