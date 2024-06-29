تقديم القاعة مجانًا.. مبادرة في "جازان" للحد من استمرار مراسم الزواج حتى الفجر

أطلق الناشطان في مواقع التواصل الاجتماعي خالد الجابري ويحيى الرياني مبادرة مجتمعية في محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان؛ لترسيخ مفهوم إنهاء مراسم الزواج باكرًا، والحد من استمرارها إلى قبيل الفجر، وذلك بالتعاون مع مُلاك بعض قصور الأفراح.
وسيتم في المبادرة التكفل بقيمة القاعة مجانًا شرط الالتزام بالوقت المحدد، أي البدء عصرًا، والانتهاء عند الساعة العاشرة مساء.
ولم تكن المطالبة بإغلاق قصور الأفراح مبكرًا في جازان وليدة اليوم، بل سبق أن طالب عدد من المشايخ والأعيان بتطبيق توجيه صادر قبل سنوات عدة من إمارة منطقة جازان بإغلاقها قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، غير أن قصور الأفراح لم تلتزم بذلك سوى فترة وجيزة، ثم عادت لسابق عهدها.
وتفصيلاً، قال "الجابري" لـ"سبق" إن المبادرة انطلقت فكرتها عندما لاحظنا في زواجات المنطقة أن يحضرون الناس متأخرين، وينصرفون متأخرين. وإن إطلاق المبادرة في المحافظة تم بالتعاون مع عدد من قصور الأفراح؛ إذ تكفل البعض من مُلاكها بتقديمها مجانًا، ومنهم رجل الأعمال محمد الودعاني، الذي استعد لتقديم قصره مجانًا في حال تم الالتزام بالوقت المحدد في المبادرة.
ولاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من قِبل سكان محافظة العارضة والمنطقة؛ إذ أيدوا الفكرة، ودعوا مُلاك قصور الأفراح للمشاركة بحلول تُنهي مراسم الزواج باكرًا.
وأوضح مواطنون لـ"سبق" أنه ليس بالضرورة أن تكون القاعات مجانية، بل عن طريق طرح خصومات، مثلاً تصل إلى 30% عند إنهاء مراسم الزواج قبل الواحدة. مشيرين إلى أن حفلات الزواج أصبحت مرهقة جدًّا للجميع، للعريس والعروس والمعازيم، وأيضًا أسرهم؛ لاستمرارها إلى ساعات الفجر، لافتين إلى أنه في بادئ الأمر ستكون هناك صعوبة، لكن مع مرور الوقت سيتقبل الجميع الفكرة مثلما حدث في فترة "كورونا".
وكان توجيه قد صدر من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قبل سنوات عدة، بإنهاء مراسم حفلات الزواج قبل الواحدة صباحًا، وحثَّ جميع المواطنين على التجاوب مع ما يتم إبلاغهم به من قِبل أصحاب قصور الأفراح ومشايخ القبائل والجهات المختصة في محافظات المنطقة.