تقديم القاعة مجانًا.. مبادرة في "جازان" للحد من استمرار مراسم الزواج حتى الفجر

وأوضح مواطنون لـ"سبق" أنه ليس بالضرورة أن تكون القاعات مجانية، بل عن طريق طرح خصومات، مثلاً تصل إلى 30% عند إنهاء مراسم الزواج قبل الواحدة. مشيرين إلى أن حفلات الزواج أصبحت مرهقة جدًّا للجميع، للعريس والعروس والمعازيم، وأيضًا أسرهم؛ لاستمرارها إلى ساعات الفجر، لافتين إلى أنه في بادئ الأمر ستكون هناك صعوبة، لكن مع مرور الوقت سيتقبل الجميع الفكرة مثلما حدث في فترة "كورونا".