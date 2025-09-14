رؤية 2030 وتمكين المواطن بالمهارات المستقبلية.. خطوات واثقة نحو اقتصاد معرفي ومجتمع تنافسي

وفي هذا السياق، أولت الرؤية منذ انطلاقها اهتمامًا بالغًا بجوانب المهارات والمعارف المستقبلية، إدراكًا لما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في مجالات التكنولوجيا، وسوق العمل، والاقتصاد الرقمي، مما يحتم إعداد مواطن قادر على المنافسة عالمياً، وقادر على الإبداع والتكيف مع المتغيرات.