"الواصل" يستقبل رئيس هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية في نيويورك

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل؛ في نيويورك، رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.
جاء ذلك بحضور ممثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة والوفد المرافق له، على هامش مشاركة وفد المملكة في الاجتماع الثالث عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية بمدينة نيويورك.
شهد الاستقبال، مناقشة جهود اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وما تقوم به الهيئة من أعمال بهذا الصدد.
وقدم آل صايل؛ شرحاً مفصلاً حيال استضافة المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للبيئة الحاضنة الذي تستضيفه الرياض.