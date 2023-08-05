"الواصل" يستقبل رئيس هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية في نيويورك

جاء ذلك بحضور ممثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة والوفد المرافق له، على هامش مشاركة وفد المملكة في الاجتماع الثالث عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية بمدينة نيويورك.