محليات

الأمن البيئي يضبط 7 مواطنين لنقلهم 29م3 من الحطب المحلي بالرياض

حثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية
القوات الخاصة للأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لنقلهم أكثر من 29 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
الرياض
الحطب المحلي
مخالفين لنظام البيئة

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