"تعليم" و"تدريب" الباحة تعلنان التعليق الحضوري ليوم غدٍ الثلاثاء في عدد من المحافظات

وقالت الإدارة العامة للتعليم إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة ‫#عن_بعد_عبر_#منصة_مدرستي ليوم غد الثلاثاء في محافظات المندق، وبني حسن، و بلجرشي، ووسط الباحة.