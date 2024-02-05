"تعليم" و"تدريب" الباحة تعلنان التعليق الحضوري ليوم غدٍ الثلاثاء في عدد من المحافظات
أعلنت الإدارة العامة لتعليم الباحة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء لمدارسها في عدة المحافظات. كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تعليق التدريب الحضوري في الباحة والمندق وبلجرشي والعقيق.
وقالت الإدارة العامة للتعليم إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة #عن_بعد_عبر_#منصة_مدرستي ليوم غد الثلاثاء في محافظات المندق، وبني حسن، و بلجرشي، ووسط الباحة.
وقالت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة: "بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر استمرار تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق وتحويل التدريب "عن بعد" يوم غدالثلاثاء لكافة المتدربين بالفترة الصباحية والمسائية (البكالوريوس - الدبلوم ) ومعاهد التدريب الأهلية".