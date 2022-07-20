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وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان في كوريا
تناولا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس البرلمان في جمهورية كوريا كيم جين بيو، في مقر البرلمان الكوري بالعاصمة سيئول.
وشَهِد اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكورية في العديد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.
وتناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وحضر اللقاء سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.