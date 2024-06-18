إنذارات لـ9 مناطق.. "الأرصاد": موجة حارّة بمواقع وأمطار بأخرى

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد مجموعةً من الإنذارات بالألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء، شملت 9 مناطق بالمملكة حول، حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية الأفقية.
ففي منطقتَي: الحدود الشمالية، والجوف، نبّه الأرصاد إلى استمرار حالة أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية وصواعق رعدية على محافظات: العويقلية وعرعر بالحدود الشمالية، ودومة الجندل وسكاكا بالجوف، حتى الحادية عشرة صباح اليوم.
وفي مكة المكرمة وعسير وجازان نبّه المركز إلى حالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية بين 3 إلى 5 كم في: الشعيبة والقنفذة والليث بمكة، والبرك والقحمة بعسير، والدرب بجازان، حتى السابعة مساء.
وفي الشرقية والحدود الشمالية توقّع المركزُ موجةً حارة تُصحَب بارتفاع درجات الحرارة من 49 إلى 50 م حتى الخامسة مساء في: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق بالشرقية، فيما تشمل في الحدود الشمالية رفحاء.
وأصدر المركزُ إنذارًا باللون الأصفر لمنطقتَيْ تبوك والمدينة المنورة، شمل: الوجه وأملج بتبوك، والمهد بالمدينة، من حالة أمطار خفيفة تصحب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.
وجدّد المركزُ إنذارَه، لكن باللون البرتقالي، لمنطقة المدينة، من حالة أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام للرؤية وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى الحادية عشرة مساء بالعيص.
وجاء إنذار عسير باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة تستمرّ حتى التاسعة مساء في: النماص، وبلقرن، وتنومة، فيما تشمل الأمطارُ المتوسطة بالباحة والمستمرة للتاسعة مساء كلًّا من: الباحة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد وقلوة.
وفي نجران نبّه الأرصاد إلى حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى التاسعة مساء بعدة محافظات.