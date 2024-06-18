إنذارات لـ9 مناطق.. "الأرصاد": موجة حارّة بمواقع وأمطار بأخرى

وجاء إنذار عسير باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة تستمرّ حتى التاسعة مساء في: النماص، وبلقرن، وتنومة، فيما تشمل الأمطارُ المتوسطة بالباحة والمستمرة للتاسعة مساء كلًّا من: الباحة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد وقلوة.