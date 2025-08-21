السليمان محذراً من شراكات الأقارب: خسارة مضاعفة وأكثر إيلاماً

وفي مقاله بعنوان "الثمن الباهظ للثقة!" بصحيفة عكاظ، استشهد السليمان بعدد من الحالات التي تكشف خطورة الثقة المطلقة التي يمنحها البعض لشركائهم من الأقرباء، لافتًا إلى أن وزارة التجارة شددت على أن صاحب السجل التجاري مسؤول قانونيًا عن أي مخالفات تقع باسمه، بما في ذلك مسؤولية الزوجة عن تمكين زوجها من سجلها التجاري وما يترتب على أعماله من مخالفات، حتى في حال جهلها بالنظام.