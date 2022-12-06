المملكة تستضيف الدورة 23 لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في الوطن العربي

أعلنت وزارة الثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، استضافة المملكة للدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يوم غد الأربعاء، في مدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين من 20 دولة عربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.