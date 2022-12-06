المملكة تستضيف الدورة 23 لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في الوطن العربي

أعلنت وزارة الثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، استضافة المملكة للدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يوم غد الأربعاء، في مدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين من 20 دولة عربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.
وتنطلق الدورة من المؤتمر تحت عنوان "الثقافة والمستقبل الأخضر"؛ لتسهم في زيادة توظيف التأثيرات التنموية للثقافة لتطوير سياسات فعّالة وعابرة للقطاعات تحقق القيمة المضافة في الجهود الجماعية لأجل التحوّل نحو مستقبل أكثر إبداعًا واستدامة، يُشكّل إسهامًا عربيًّا في التفكير المتجدّد في وظائف الثقافة.
وتهدف الدورة إلى العمل على الاستفادة من قوة الثقافة في زيادة الوعي بالتحدّي الذي يفرضه التغير المناخي على البشرية، ومواجهة الأزمات طويلة الأمد المتعددة الجوانب المرتبطة بالعواقب الوخيمة للاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي والتوسع الحضري العشوائي، والتنمية غير المستدامة.
ويعدّ المؤتمر من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتستضيفه الدول الأعضاء مرّة كل سنتين، لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في المجالات الثقافية المختلفة.
ويشارك الوزراء في هذه الدورة في الاطلاع على نتائج ومخرجات مؤتمر اللغة العربية والمنظمات الدولية الذي يعقد بالتزامن مع هذه الدورة.