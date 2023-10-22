"العبدالجبار" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

ووجّه مجلس إدارة الشركة الشكر للرئيس التنفيذي السابق فابريس سوسيني؛ على جهوده الكبيرة التي استمرت سنوات عدة في تعزيز مكانة الشركة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، والمساهمة في تطوير فريق إداري يمتلك أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيدين بما حقّقته الشركة من إنجازات خلال فترة رئاسته.