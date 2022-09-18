شركة "الباحث الخليجي" تحصل على شهادة الآيزو 27001 في مجال أمن المعلومات

حظيت شركة الباحث الخليجي بالسبق، كأول شركة أبحاث داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تحصل على شهادة الاعتماد المرموقة الآيزو في مجال أمن المعلومات ISO 27001؛ تقديرًا لالتزامها الاستثنائي بحماية الأصول المعلوماتية لعملائها.
وحصلت شركة الباحث الخليجي ذ.م.م (Gulf Researcher W.L.L.) على شهادة الآيزو المعروفة في مجال أمن المعلومات ISO 27001 بعد خضوعها لعملية تدقيق صارمة أجرتها إحدى هيئات الاعتماد الدولية؛ وبذلك تصبح الشركة الأولى في مجال الأبحاث الخليجية التي تحقق هذا الإنجاز. وتسلم شهادة الآيزو محمود كامل الصالح المدير الإداري للشركة.
جدير بالذكر أن "الباحث الخليجي" شركة أبحاث متعددة الخدمات، تقدم حلولًا بحثية شاملة للعملاء في القطاعين العام والخاص. وقد أنجزت الشركة، منذ تأسيسها في عام 2013، عددًا كبيرًا من المشاريع البحثية والدراسات عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ونجحت شركة الباحث الخليجي في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين؛ حيث تعمل كذراع بحثي خارجي لتلك الجهات.
وبهذه المناسبة، صرّح "الصالح" بقوله: "نشعر بالاعتزاز لحصولنا على هذا الاعتماد الذي يدل على التزام شركة الباحث الخليجي بالتعامل الآمن مع معلومات عملائنا شديدة الحساسية".
وأضاف: "لا شك أن هذا يمثل إنجازًا مهمًّا للغاية، لا سيما في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها مجال مخاطر أمن المعلومات. وعلاوةً على ذلك، فإن شهادة الاعتماد هذه ستمكّن الشركة من توسيع نطاق خدماتها البحثية وتعزيز علاقاتها مع عملائها الدوليين، الحاليين والجدد".
ولفت "الصالح" إلى أنه من خلال الوفاء بالمعايير الصارمة المطلوبة للحصول على هذه الشهادة، تثبت شركة الباحث الخليجي التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات.
ومن المعروف أن شهادة الآيزو 27001 تحظى بإشادة عالمية باعتبارها أداة حيوية في مساعدة المؤسسات على إدارة التهديدات المختلفة وتعزيز حماية الأصول المعلوماتية التي تحتفظ بها.