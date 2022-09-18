شركة "الباحث الخليجي" تحصل على شهادة الآيزو 27001 في مجال أمن المعلومات

جدير بالذكر أن "الباحث الخليجي" شركة أبحاث متعددة الخدمات، تقدم حلولًا بحثية شاملة للعملاء في القطاعين العام والخاص. وقد أنجزت الشركة، منذ تأسيسها في عام 2013، عددًا كبيرًا من المشاريع البحثية والدراسات عبر مجموعة واسعة من القطاعات.