مجلس إدارة "التعاونية للتأمين" يوصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم بنسبة 30% عن 2022

أوصى مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين خلال اجتماعه بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين فيها بواقع ريال لكل سهم (125 مليون ريال)، ما يعادل 10% من رأس المال، بالإضافة إلى منح أسهم بنسبة 20% من رأس مالها البالغ 1.25 مليار ريال من خلال رسملة أرباح مبقاة بمبلغ 250 مليون ريال، وذلك عن أرباح الشركة للعام المالي 2022م الذي حققت فيه دخلًا صافيًا بلغ 391 مليون ريال.
وكانت الشركة قد سجلت نتائج مالية مميزة للعام المالي 2022م، حيث بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 14.35 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 40% عن العام السابق، وقد حققت على إثرها الشركة أرباحًا صافية ما قبل الزكاة وضريبة الدخل بلغت 481 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 37% عن العام السابق، ويأتي هذا الإعلان شاهدًا على التطور الملحوظ في أداء الشركة خلال العام الماضي.
وأدلى الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور عثمان القصبي بتصريح أكد من خلاله أن هذا التوزيع للأرباح جاء من منظور حرص الشركة ومجلس إدارتها بالعمل الدؤوب على تقديم عوائد مجزية ومستدامة لمساهميها الكرام، وقد أكد القصبي أن الشركة ماضية قُدمًا في تحقيق مستهدفات استراتيجية 2025 للتعاونية التي تستهدف وضعها في أعلى هرم شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا أن توصية توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة أخذت في الاعتبار الخطط الاستراتيجية للشركة ومستهدفات النمو المستمر الذي تشهده أعمالها.