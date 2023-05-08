مجلس إدارة "التعاونية للتأمين" يوصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم بنسبة 30% عن 2022

وكانت الشركة قد سجلت نتائج مالية مميزة للعام المالي 2022م، حيث بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 14.35 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 40% عن العام السابق، وقد حققت على إثرها الشركة أرباحًا صافية ما قبل الزكاة وضريبة الدخل بلغت 481 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 37% عن العام السابق، ويأتي هذا الإعلان شاهدًا على التطور الملحوظ في أداء الشركة خلال العام الماضي.