"الخدمات الزراعية" و"خيرات "توقعان اتفاقية لتقليل الهدر والفقد بأسواق الخضار والفاكهة بالرياض

وقعت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة اليوم بالمقر الرئيسي للشركة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، وتهدف الاتفاقية إلى حفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي في سوق الخضار والفواكه بحي الروابي، وسوق الخضار والفواكه بحي المروج في مدينة الرياض.
وأكد "السحيباني" أهمية هذه الاتفاقية المجتمعية التي تأتي كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة للحد من الفقد والهدر الغذائي، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بتمويل المصاريف التشغيلية لجمعية خيرات في سوق الخضار والفواكه بحي الروابي، وسوق الخضار والفواكه بحي المروج في مدينة الرياض لمدة عام من تاريخ توقيع الاتفاقية، مبيناً أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتكامل بين القطاعين الخاص والخيري تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أوضح "السبيعي" أن هذه الشراكة تأتي إيماناً بأهمية تواجد جمعية خيرات في أسواق النفع العام للخضار والفواكه إذ إنها تعمل على تأمين غذاء صحي مستدام ومتنوع للمستفيدين بشكل يومي، وهو ما يؤكد استمرارية الجمعية في تقديم العمل الخيري والخدمات التنموية، معتبراً أن هذه الشراكة خطوة لتعزيز التعاون المستمر مستقبلاً بين الجهتين فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.
يُذكر أن "خيرات" حفظت خلال العام الماضي أكثر من 4 ملايين وجبة غذائية من فائض الطعام في منطقة الرياض تم توزيعها على الأسر المستفيدة.