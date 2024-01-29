"الخدمات الزراعية" و"خيرات "توقعان اتفاقية لتقليل الهدر والفقد بأسواق الخضار والفاكهة بالرياض

وأكد "السحيباني" أهمية هذه الاتفاقية المجتمعية التي تأتي كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة للحد من الفقد والهدر الغذائي، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بتمويل المصاريف التشغيلية لجمعية خيرات في سوق الخضار والفواكه بحي الروابي، وسوق الخضار والفواكه بحي المروج في مدينة الرياض لمدة عام من تاريخ توقيع الاتفاقية، مبيناً أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتكامل بين القطاعين الخاص والخيري تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.