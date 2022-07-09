محليات

"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 765 ألف م3 لضيوف الرحمن يوم عرفة

واصلت عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 765 ألف م3 لضيوف الرحمن يوم عرفة
"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 765 ألف م3 لضيوف الرحمن يوم عرفة
مسلم الهوامله
مسلم الهوامله

واصلت شركة المياه الوطنية عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأشارت إلى أن إجمالي كميات المياه الموزعة للأربع وعشرين ساعة الماضية في المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف، بلغ (765.065) ألف م3، بضخ مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكات في مكة المكرمة بمعدل (21) ساعة في اليوم.

وأكدت الشركة أنه بفضل من الله لم يتم تسجيل أي انقطاعات أو حالات مؤثرة في عملياتها التشغيلية، مؤكدة الجاهزية التامة للفِرَق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ -لا سمح الله- وفقًا للممارسات المهنية المعتمدة.

شركة المياه الوطنية
حج 1443
يوم عرفة
بعثة المشاعر المقدسة

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