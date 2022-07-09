"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 765 ألف م3 لضيوف الرحمن يوم عرفة

واصلت شركة المياه الوطنية عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأشارت إلى أن إجمالي كميات المياه الموزعة للأربع وعشرين ساعة الماضية في المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف، بلغ (765.065) ألف م3، بضخ مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكات في مكة المكرمة بمعدل (21) ساعة في اليوم.