أمين العاصمة المقدسة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

رفع أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبد العزيز الداود، باسمه وباسم منسوبي أمانة العاصمة المقدسة أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وجميع أفراد الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.
وأشاد بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة المملكة في سبيل تقديم كل التسهيلات وتوفير جميع الخدمات للمعتمرين والزوار خلال موسم شهر رمضان المبارك؛ ليتمكنوا من أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة، منوهًا بدعم واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز –حفظهما الله– ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لأعمال وبرامج الأمانة المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك .
وأكد سعي الأمانة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في العاصمة المقدسة، وتقديم الرعاية الشاملة لزوارها وسكانها، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا المباركة بالخير واليمن والبركات، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار إنه سميع مجيب.