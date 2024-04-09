أمين العاصمة المقدسة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

وأكد سعي الأمانة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في العاصمة المقدسة، وتقديم الرعاية الشاملة لزوارها وسكانها، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا المباركة بالخير واليمن والبركات، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار إنه سميع مجيب.