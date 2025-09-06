رسميًا.. بلدية الدوادمي تبدأ إعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز بطول 3.5 كلم

أعلنت بلدية محافظة الدوادمي، التابعة لأمانة منطقة الرياض، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كشط وإعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة.
وأوضحت البلدية أن المرحلة الأولى، التي تنطلق الأحد 7 سبتمبر 2025، تمتد لمسافة 3.5 كيلومترات من المدخل الشرقي للدوادمي وحتى دوار المستشفى، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، على أن تُستكمل المراحل التالية وفق الجدول الزمني المعتمد.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحركة المرورية وتلبية احتياجات الأهالي ومستخدمي الطريق، نظرًا لمكانة الطريق كأحد الشرايين الرئيسية التي تربط مداخل المحافظة بمرافقها الحيوية.