رسميًا.. بلدية الدوادمي تبدأ إعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز بطول 3.5 كلم

وأوضحت البلدية أن المرحلة الأولى، التي تنطلق الأحد 7 سبتمبر 2025، تمتد لمسافة 3.5 كيلومترات من المدخل الشرقي للدوادمي وحتى دوار المستشفى، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، على أن تُستكمل المراحل التالية وفق الجدول الزمني المعتمد.