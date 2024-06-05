"التخصصات الصحية" تعلن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2024

وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز 6400 في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 57 برنامجًا تدريبيًّا موزعة على 96 مركزًا تدريبيًّا.