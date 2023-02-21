"الوديعة السعودية" قدَّمت الدعم لليمن الشقيق بأكثر من 224 مشروعًا ومبادرة

ويأتي هذا الدعم تأكيدًا من السعودية لوقوفها الدائم مع دولة اليمن الشقيقة، ومساعدتها للنهوض من أجل استعادة أمنها واستقرارها؛ إذ تسهم هذه الوديعة في تعزيز قدرات اليمن في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى تعزيز جهود البنك المركزي في بناء احتياطيات تُمكِّنه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والنهوض بالمجتمع اليمني حكومة وشعبًا ونظامًا، وإعمار دولة اليمن، وإعادة بنائها، والنهوض بوضع اليمن اقتصاديًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا؛ بما يسهم في تحسين وضعها السياسي بين دول العالم العربي، وغيرها من الدول.