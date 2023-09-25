د. العيسى يدشّن حزمة مشروعاتٍ تنموية ورعوية وإغاثية في موريتانيا بتنسيق حكومي

ثم التقى فضيلة د.العيسى الأيتام، في مناسبةِ تسليم مخصصاتهم المالية السنوية التي توفِّر لهم الأمانَ والرعايةَ الشاملةَ وبرامجَ الصحة والتعليم، وهي من ضمن البرنامج الخاص بـ "كفالة الأيتام" في القارة الأفريقية، الذي دشّنه أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ويخدم عشرات الآلاف من الأيتام في أفريقيا ، كما سلّم مفاتيحَ منازل الأرامل، جاء هذا بالتنسيق الرسمي الوثائقي مع الجهات الحكومية المختصة، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كل ذلك بكامل تفاصيل بياناته في أماكن الاحتياج أيّاً كانت حول العالم، مؤكداً معاليه أن هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية في كل دولة ومع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هو من مهام الرابطة ومن منطلق واجبها الإسلامي والإنساني في عمل الخير، ومؤكداً كذلك أن رابطة العالم الإسلامي -هي مِنْ قبل ومن بعد- حسنةٌ من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي، وفي سياق العمل الإنساني بعامّة هي هديةٌ للإنسانية جمعاء.