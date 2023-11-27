العثيم للاستثمار تضع حجر الأساس لأحدث مشاريعها الاستثمارية المتكاملة بمنطقة حائل

كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة " MUSE " العالمية فئة هوية العلامة التجارية، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال. كما تضم الشركة أيضاً في خطتها مشاريع في (الخبر، الدمام، الرياض، خميس مشيط، المدينة المنورة، الجبيل، بريدة، المذنب، جازان، الخرج)، حيث يجري استكمال تصاميمها الأولية، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ قبل نهاية العام.