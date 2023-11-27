العثيم للاستثمار تضع حجر الأساس لأحدث مشاريعها الاستثمارية المتكاملة بمنطقة حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل حفل وضع حجر الأساس لأحدث مشاريع شركة العثيم للاستثمار بمنطقة حائل.
وعبر الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمناسبة رعايته وتشريفه وضع حجر الأساس لأحدث مشاريع شركة العثيم للاستثمار بمنطقة حائل (العثيم سيتي سنتر)، مشيراً إلى أن رعاية سموه تعتبر تحفيزاً مهماً من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " يحفظهما الله" وامتداداً للرعاية والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الخاص من قبل الدولة ليواصل دوره في مسيرة البناء والنماء في ظل النهضة التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
وثمن العثيم الجهود المباركة التي يقدمها أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز و نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، للمنطقة التي تشهد تنمية متسارعة في كافة المجالات.
كما أشاد العثيم بجهود أمانة منطقة حائل بقيادة المهندس سلطان بن حامد الزايدي وسعيها المستمر في تطوير المنطقة بما يناسب مكانتها الحضارية العريقة وثقلها الاقتصادي الإستراتيجي ويعزز التعريف بما تذخر به من إمكانيات استثمارية وسياحية.
ومن جانبه أوضح الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن ( العثيم سيتي سنتر ) بمنطقة حائل يأتي في إطار إستراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز ريادتها في تقديم المشاريع التنموية المتكاملة التي من شأنها أن تدعم وتثري أنشطة الضيافة والسياحة والترفيه والتسوق وتفتح المجال لاستقطاب أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية من خلال الأنشطة التجارية المصاحبة للمشروع فضلاً عن إسهامها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط السياحة، ودعم برامج توطين الوظائف، من خلال توفير أكثر من ( 3) آلاف وظيفة لأبناء المنطقة من الجنسين.
وقال إن المشروع الذي تبلغ حجم استثماراته (100 ) مليون ريال يحظى بموقعه المميز في مدينة حائل ويقام على مساحة 77،000 متر مربع وتبلغ المساحة التأجيرية المغلقة 48,000 متر مربع فيما تبلغ المساحة التأجيرية المكشوفة 7,000 متر مربع ويضم المشروع النموذجي فندقاً بمواصفات عالمية، محلات تجارية, مطاعم, ألعاباً ترفيهية , سينما, محلات رياضية مفتوحة, وسوبرماركت.
يذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023 تمتلك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة منها أربعة بالمنطقة الشرقية تحمل العلامة التجارية العثيم مول في كل من (الدمام – الأحساء-حفر الباطن – الخفجي ) إضافة إلى مجمعين بالرياض (الربوة –خريص) وثلاثة بالقصيم (بريدة – عنيزة – الرس) والعثيم مول حائل والعثيم مول عرعر.
ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى , الفنادق , الاستثمار العقاري , الترفيه , السينما , الأزياء, المطاعم والكافيهات , الذكاء الاصطناعي , المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).
كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة " MUSE " العالمية فئة هوية العلامة التجارية، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال. كما تضم الشركة أيضاً في خطتها مشاريع في (الخبر، الدمام، الرياض، خميس مشيط، المدينة المنورة، الجبيل، بريدة، المذنب، جازان، الخرج)، حيث يجري استكمال تصاميمها الأولية، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ قبل نهاية العام.