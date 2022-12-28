"أمانة الطائف" تشرع في زراعة 300 ألف شتلة زهور شتوية لتزيين الساحات والميادين

شرعت أمانة الطائف -ممثلة في وكالة المشاريع "الإدارة العامة للحدائق والتجميل"- في دعم الجهود التجميلية بالمدينة؛ سعيًا لزراعة 300 ألف شتلة من الزهور الشتوية في الساحات والميادين والزوائد التنظيمية، والجزر الوسطية للشوارع، والحدائق والمتنزهات العامة، والمواقع السياحية؛ حيث تقوم الفِرَق الزراعية بزراعة شتلات الأزهار الحولية الشتوية المنتجة بمشاتل الأمانة مثل "البتونيا، والقطبية، وفم السمكة، وملفوف الزينة، والأقحوان، والخمطية، والمنثور، والفلوكس" وغيرها، بجانب زراعة نباتات عشبية معمرة تزهر في فصلي الخريف والشتاء.
وتعمل أمانة الطائف على دعم إنتاجها من الشتلات الزراعية على مدار العام؛ حيث تتم الزراعة في تواريخ مختلفة؛ لضمان الزراعة المستمرة للشتلات طوال الموسم؛ لتلبية احتياجات المواقع من الشتلات المطلوبة، مع استبدال ما يتلف منها؛ في حين رفعت الأمانة الطاقة الإنتاجية لمشاتلها لتلبية الاحتياجات الآنية والمجدولة.
وتتواصل جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري والجمالي بالمحافظة؛ بما يعكس مكانتها كمدينة سياحية عريقة، ودعمت أعمال المسطحات الخضراء، والمجسمات والإنارة التجميلية، وتحسين المنظور الـبصري للمدينة، ومعالجة كل الملوثات البصرية.